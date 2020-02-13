Шахтер обыграл Волынь, Мариуполь забил 9 голов латвийцам: спарринги клубов УПЛ

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона. В контрольных матчах 13 февраля среди представителей УПЛ уступил лишь Мариуполь.

Товарищеские матчи

Мариуполь – Валмиера – 9:0

Голы: Мишнев, 24, 84, Федорчук, 30 (п), Топалов, 50, 82, 87, Библык, 65, 76, Полегенько, 79

Термалика – Ворскла – 0:0

Шахтер – Волынь – 2:0

Голы:?

Мариуполь – Локомотив Тб – 1:2

Голы: Игнатенко, 2 – Сикарулидзе, 14, 27

Десна – Валмиера – 1:0

Гол: Гуцуляк, 61

Олимпик – Динамо Батуми – 1:0

Гол: Балашов, 20

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Шахтер провел полусекретный спарринг с Волынью. "Горняки" так и не сообщили о составе команды и авторах забитых голов. Зато Волынь отчиталась, что хоть и пропустила два "сухих" мяча, но дала достойный бой действующему чемпиону Украины.

Мариуполь провел две игры за день. В первом матче подопечные Александра Бабича деклассировали латвийскую Валмиеру – 9:0, а позже уступили Локомотиву из Тбилиси.

Восстановил баланс для клубов УПЛ в матчах с представителями Грузии донецкий Олимпик, который минимально одолел Динамо Батуми. А вот Ворскла и польская Термалика голов не забивали.

Валмиера во второй раз за день уступила украинской команде. На этот раз обидчиком латвийцев стала Десна. Черниговцы одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Гуцуляка.

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