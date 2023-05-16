Сьогодні "гірники" провели чергову серію тренувань на комплексі у Святошині, інформує прес-служба клубу.

Шахтар – СК Дніпро-1: з'явився точний час "золотого" матчу УПЛ

Лассіна Траоре пропустив лише один матч через травму і вже тренується у загальній групі. Втім, Шахтар однаково змушений миритися з трьома втратами. Буркінійця "компенсував" Дмитро Криськів, який зазнав пошкодження у матчі з Інгульцем. Молодий хавбек, Дмитро Різник та Іван Петряк поки займаються лише індивідуально.

Нагадаємо, до завершення УПЛ залишається 4 тури. Шахтар випереджає СК Дніпро-1 на 2 очки, а найближчим суперником донеччан стане Верес (19 травня).

Шахтарю буде найважче, Зоря лякає СК Дніпро-1 – календар претендентів на чемпіонство в УПЛ і розклад на Лігу чемпіонів