Шахтар ніяк не може позбутися нових травм – у лазареті відбулась "рокіровка"
Шахтар під завісу сезону змушений миритися з певними кадровими втратами.
Сьогодні "гірники" провели чергову серію тренувань на комплексі у Святошині, інформує прес-служба клубу.
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Лассіна Траоре пропустив лише один матч через травму і вже тренується у загальній групі. Втім, Шахтар однаково змушений миритися з трьома втратами. Буркінійця "компенсував" Дмитро Криськів, який зазнав пошкодження у матчі з Інгульцем. Молодий хавбек, Дмитро Різник та Іван Петряк поки займаються лише індивідуально.
Нагадаємо, до завершення УПЛ залишається 4 тури. Шахтар випереджає СК Дніпро-1 на 2 очки, а найближчим суперником донеччан стане Верес (19 травня).
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