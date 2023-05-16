Сегодня "горняки" провели очередную серию тренировок на комплексе в Святошине, сообщает пресс-служба клуба.

Шахтер – СК Днепр-1: появилось точное время "золотого" матча УПЛ

Лассина Траоре пропустил лишь один матч из-за травмы и уже тренируется в общей группе. Впрочем, Шахтер все равно вынужден мириться с тремя потерями. Буркинийца "компенсировал" Дмитрий Крыськив, который получил повреждение в матче с Ингульцем. Молодой хавбек, Дмитрий Ризнык и Иван Петряк пока занимаются только индивидуально.

Напомним, до завершения УПЛ остается 4 тура. Шахтер опережает СК Днепр-1 на 2 очка, а ближайшим соперником дончан станет Верес (19 мая).

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