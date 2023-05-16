Шахтар – СК Дніпро-1: з'явився точний час "золотого" матчу УПЛ
Українська Прем'єр-ліга оголосила розклад проведення матчів 29 туру.
Серед решти матчів виділяється поєдинок Шахтар – СК Дніпро-1, який повинен визначити долю чемпіонського титулу.
Шахтар обіграв Інгулець та офіційно викинув Динамо з боротьби за чемпіонство
Розклад 29 (передостаннього) туру УПЛ
28 травня (неділя)
Шахтар – Дніпро-1 15:00
Олександрія – Зоря 15:00
29 травня (понеділок)
Динамо – Верес 15:00
Металіст – Минай 15:00
Ворскла – Колос 15:00
Львів – Інгулець 15:00
Чорноморець – Рух 15:00
Металіст 1925 – Кривбас 15:00
Наразі Шахтар випереджає СК Дніпро-1 на 2 очки. До очного матчу "гірники" ще зіграють з Вересом та Зорею, а дніпряни з Колосом та Ворсклою.
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