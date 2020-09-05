Шахтар зустрічався з Олімпіком в рамках товариського дербі. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Товариський матч

Шахтар – Олімпік – 1:2

Голи: Фернандо, 84 – Шахаб, 12, Завійський, 41

Шахтар несподівано програв Олімпіку в контрольному матчі

Олімпік шокував іменитого суперника вже на старті поєдинку, відкривши рахунок. "Гірники" не оговтались після такого удару і до свистка на перерву пропустили ще раз.

У другому таймі Шахтар повністю заволодів ініціативою, але м'яч вперто не йшов у ворота Олімпіка. Лише наприкінці зустрічі Фернандо зміг реалізувати помилку захисників номінальних гостей.

Варто нагадати, що у складі "гірників" була відсутня низка ключових гравців через виклик у національні команди.

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