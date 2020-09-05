Шахтар – Олімпік – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Шахтар зустрічався з Олімпіком в рамках товариського дербі. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Товариський матч
Шахтар – Олімпік – 1:2
Голи: Фернандо, 84 – Шахаб, 12, Завійський, 41
Шахтар несподівано програв Олімпіку в контрольному матчі
Олімпік шокував іменитого суперника вже на старті поєдинку, відкривши рахунок. "Гірники" не оговтались після такого удару і до свистка на перерву пропустили ще раз.
У другому таймі Шахтар повністю заволодів ініціативою, але м'яч вперто не йшов у ворота Олімпіка. Лише наприкінці зустрічі Фернандо зміг реалізувати помилку захисників номінальних гостей.
Варто нагадати, що у складі "гірників" була відсутня низка ключових гравців через виклик у національні команди.
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