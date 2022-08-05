Нещодавно 25-річний центральний хавбек повідомив, що на постійній основі приєднався до Бордо. Французи скористались опцією викупу контракту Данила і заплатили Шахтареві 1 мільйон євро.

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Сам Ігнатенко підписав контракт на 4 роки з "жирондинцями", за яких провів останні пів сезону в оренді (11 матчів та 3 асисти). Із липня дебютант збірної України відновив тренування у Бордо і нещодавно провів перший поєдинок у новому сезоні – команда українця внічию зіграла проти Валенсьєна у першому турі Ліги 2.

Нагадаємо, через діру у бюджеті розміром у 40 млн євро Бордо ледь не вилетів у третій дивізіон – відтепер за ним буде здійснюватись посилений та регулярний фінансовий контроль.

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Les @girondins étaient tombés d’accord avec le @FCShakhtar pour un transfert de Danylo Ignatenko en fin de saison dernière.



Le club a levé l’option d’achat d’une valeur de 1m€.



Le joueur a signé un contrat de 4 ans avec le club ️ pic.twitter.com/NjTDr9pLbr — Girondinfos (@Girondinfos) August 3, 2022

Ігнатенко виступав за Бордо у другій половині сезону 2021/22 на правах оренди і зумів віддати 3 асисти в 11 матчах Ліги 1.