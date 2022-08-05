Шахтер неплохо заработал на продаже Игнатенко – известны сумма трансфера и детали контракта
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко принес в бюджет донецкого клуба немалую сумму в нынешних реалиях.
Недавно 25-летний центральный хавбек сообщил, что на постоянной основе присоединился к Бордо. Французы воспользовались опцией выкупа контракта Даниила и заплатили Шахтеру 1 миллион евро.
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Сам Игнатенко подписал контракт на 4 года с "жирондинцами", за которых провел последние пол сезона в аренде (11 матчей и 3 ассиста). С июля дебютант сборной Украины возобновил тренировки в Бордо и недавно провел первый поединок в новом сезоне – команда украинца вничью сыграла против Валенсьена в первом туре Лиги 2.
Напомним, из-за дыры в бюджете в размере 40 млн евро Бордо чуть не вылетел в третий дивизион – отныне за ним будет осуществляться усиленный и регулярный финансовый контроль.
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Игнатенко выступал за Бордо во второй половине сезона 2021/22 на правах аренды и сумел отдать 3 ассиста в 11 матчах Лиги 1.