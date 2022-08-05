Недавно 25-летний центральный хавбек сообщил, что на постоянной основе присоединился к Бордо. Французы воспользовались опцией выкупа контракта Даниила и заплатили Шахтеру 1 миллион евро.

Игнатенко стал полноценным игроком Бордо – представитель Лиги 2 ищет для украинца клуб в Европе

Сам Игнатенко подписал контракт на 4 года с "жирондинцами", за которых провел последние пол сезона в аренде (11 матчей и 3 ассиста). С июля дебютант сборной Украины возобновил тренировки в Бордо и недавно провел первый поединок в новом сезоне – команда украинца вничью сыграла против Валенсьена в первом туре Лиги 2.

Напомним, из-за дыры в бюджете в размере 40 млн евро Бордо чуть не вылетел в третий дивизион – отныне за ним будет осуществляться усиленный и регулярный финансовый контроль.

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@girondins договорились с @FCShakhtar о трансфере Данилы Игнатенко в конце прошлого сезона.



Клуб реализовал опцион на покупку на сумму 1 млн евро.



Игрок подписал с клубом контракт на 4 года ️ pic.twitter.com/NjTDr9pLbr — Жирондинфос (@Girondinfos) 3 августа 2022 г.