Шахтар не зміг підписати героя Копа Амеріка-2019

Греміо відмовив донецькому Шахтарю у продажі нападника Евертона.

Донецький Шахтар намагався підписати форварда збірної Бразилії Евертона. Проте, за інформацією журналіста Фаріда Германо, Греміо відмовив "гірникам" у продажі футболіста.

Фінал Копа Амеріка-2019: Бразилія – Перу – 3:1 – відео голів та огляд матчу

На нього також претендував Манчестер Сіті, але бразильський клуб рішуче налаштований залишити гравця в своєму складі.

Евертон став одним з головних героїв Копа Амеріка-2019, забивши у турнірі 3 голи, у тому числі у фіналі проти Перу (3:1).