Шахтар не зміг підписати героя Копа Амеріка-2019

Греміо відмовив донецькому Шахтарю у продажі нападника Евертона.
Донецький Шахтар намагався підписати форварда збірної Бразилії Евертона. Проте, за інформацією журналіста Фаріда Германо, Греміо відмовив "гірникам" у продажі футболіста.
Фінал Копа Амеріка-2019: Бразилія – Перу – 3:1 – відео голів та огляд матчу
На нього також претендував Манчестер Сіті, але бразильський клуб рішуче налаштований залишити гравця в своєму складі.
Евертон став одним з головних героїв Копа Амеріка-2019, забивши у турнірі 3 голи, у тому числі у фіналі проти Перу (3:1).