Бразилія у меншості здобула важку перемогу над Перу, ставши тріумфатором Копа Амеріка-2019

Збірна Бразилії завдяки голам Евертона, Габріеля Жезуса та Рішарлісона переграла Перу в домашньому фіналі Кубка Америки (3:1).

Перші 15 хвилин домашнього для Бразилії фіналу несподівано пройшли за переваги Перу. "Рохібланкос" вже на 2-й хвилині створили перший момент – це Куева прямим ударом зі штрафного метрів з 30-ти цілив у лівий кут, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою! На 6-й з-за меж карного майданчика сильно, але неточно пробив Тапіа, а крім того андердоги провели ряд гострих атак в останній третині поля. Позаду у них також все було в повному порядку, адже бразильці до 14-ї хвилини не провели жодного небезпечного випаду.

Тим більш неочікуваним було взяття воріт Гальєсе на 15-й, коли Жезус обіграв захисника на правому фланзі та подав у штрафний, а Евертон ударом в дотик замкнув – 1:0!

Це одразу перетягнуло ініціативу та контроль над грою в сторону підопічних Тіте, які затиснули Перу на чужій половині поля. Втім, дійсно гострих моментів було небагато: на 24-й хвилині Коутінью ударом в дотик поруч зі стійкою замкнув передачу з лівого флангу, а на 36-й Фірміно виграв "другий поверх" після навісу Евертона – над поперечиною. Перуанці змогли відповісти подачею з кутового на 28-й хвилині, яку Герреро замкнув вище воріт.

Ближче до ендшпілю першого тайму перуанці прокинулися, організувавши кілька небезпечних флангових атак. Одна з таких на 41-й хвилині завершилась прострілом, який влучив у руку Тьягу Сілви – вона стояла на газоні, але для арбітра Роберто Тобара цього було достатньо для призначення пенальті. Навіть після перегляду відеоповтору він не змінив свого рішення, що дозволило Пауло Герреро з "точки" зрівняти рахунок – 1:1!

Втім, вже у компенсований час Бразилія знову вийшла вперед. Фірміно хитрим підкатом на фланзі вибив м'яч з-під ніг суперника, після чого сферу підхопив Артур; опорник же пройшов до штрафного та віддав поперечну передачу на Жезуса, який опинився у вільній зоні на лінії карного майданчика. Далі Габріелю залишалося влучити у лівий нижній кут воріт, що той і зробив – 2:1! А якби у Самбрано не поїхала нога, то Жезус не отримав би простору.

Початок другого тайму виявився розвеселим. Активніше стартували бразильці: на 48-й хвилині Дані Алвес завершив сольний прохід ударом повз ліву стійку, а на 51-й Коутінью увірвався у штрафний та пробив з правої у дальню дев'ятку – м'яч пролетів поруч з хрестовиною! На 55-й увімкнулися і перуанці, в чому допомогла обрізка Алекса Сандро на власній половині поля – втім, Куева поспішив з пострілом по воротах, а "селесао" у відповідь провели атаку з виходом на ударну позицію Феліпе Коутінью.

В останній момент його встигли накрити, але з правого краю карного майданчика після відскоку вдалося вистрілити Фірміно – неточно. На 58-й Роберто знову опинився у центрі уваги, головою замкнувши подачу з лівого флангу, але м'яч знову просвистів поруч з каркасом.

Середина другого тайму була доволі нервовою для Бразилії. Перу все більшими силами переходило у наступ, що позначилося на нічийних м'ячах – їх все частіше вигравали "рохібланкос". Втім, справжнього моменту на 60-х хвилинах підопічним Гареки створити ніяк не вдавалося, а от команда Тіте частенько вилітала у контри. Втім, і вони не завершувались моментами, але нерв у матчі стояв неймовірний.

Щось точно мало відбутися, однак ніхто не міг очікувати, що станеться вилучення Габріеля Жезуса – на 70-й він отримав другу жовту за жорсткий поштовх на фланзі. Бразилія залишилась у меншості.

Перу тут же пішло уперед і отримало два фантастичні шанси відігратися. На 73-й хвилині Трауко прорвався на лівий край штрафного та потужно пробив у ближній кут, однак Бразилію врятував Аліссон. На 74-й же Флорес зіграв на відскокі, поклавши корпус та завдавши фантастичного удару метрів з 25-ти – м'яч просвистів поруч зі стійкою! Ситуація була критичною, але Тіте вчасно вдався до замін: замість Коутінью та Фірміно вийшли Рішарлісон та Мілітао, а загальна модель гри була змінена на "сушку".

Перуанці старалися атакувати, однак до середини 80-х хвилин стало зрозуміло, що їм нічого не вдається. "Селесао" прекрасно закривалися та рвали темп, а наприкінці тайму пішли в атаку й забрали фінал. На 87-й хвилині Евертон увірвався у штрафний та був збитий екс-динамівцем Самбрано; арбітр призначив пенальті, а Рішарлісон впевнено його реалізував – 3:1. Це був кінець.

Таким чином, Бразилія здобула неймовірно важку перемогу над збірною Перу, ставши переможцем домашньої Копа Амеріка-2019. "Інки" ж як мінімум на рік отримали статус віце-чемпіона континенту.