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БРАЗИЛІЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Фінал Копа Амеріка-2019: Бразилія – Перу – 3:1 – відео голів та огляд матчу

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Фінал Копа Амеріка-2019: Бразилія – Перу – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Фінал Копа Амеріка-2019: Бразилія – Перу – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Бразилії переграла Перу в домашньому фіналі Кубка Америки (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Бразилія – Перу.

15’ Евертон
45+2’ Габріел Жезус
70’ Габріел Жезус
90’ Рішарлісон
 
Паоло Ґерреро 44’
15’ Евертон
44’ Паоло Ґерреро
45+2’ Габріел Жезус
70’ Габріел Жезус
90’ Рішарлісон

Бразильці вийшли вперед вже на 15-й хвилині, замкнувши передачу Габріела Жезуса. Наприкінці першого тайму Пауло Герреро відновив рівновагу, реалізувавши пенальті. Однак всього через 2 хвилини Жезус знову забив за бразильців. Наприкінці матчу Рішарлісон встановив остаточний рахунок.

Бразилія у меншості здобула важку перемогу над Перу, ставши тріумфатором Копа Амеріка-2019

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Відеоновини Світ Бразилія Бразилія Копа Амеріка-2019 Перу Перу Бразилія - Перу
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