Шахтер не смог подписать героя Копа Америка-2019

Гремио отказал донецкому Шахтеру в продаже нападающего Эвертона.

Донецкий Шахтер пытался подписать форварда сборной Бразилии Эвертона. Однако, по информации журналиста Фарида Германо, Гремио отказал "горнякам" в продаже футболиста.

Финал Копа Америка-2019: Бразилия – Перу – 3:1 – видео голов и обзор матча

На него также претендовал Манчестер Сити, но бразильский клуб решительно настроен оставить игрока в своем составе.

Эвертон стал одним из главных героев Копа Америка-2019, забив в турнире 3 гола, в том числе в финале против Перу (3:1).