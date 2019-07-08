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Шахтер не смог подписать героя Копа Америка-2019

8 июля 23:35 156 Читати українською
Шахтер не смог подписать героя Копа Америка-2019
Эвертон / соцсети

Гремио отказал донецкому Шахтеру в продаже нападающего Эвертона.

Донецкий Шахтер пытался подписать форварда сборной Бразилии Эвертона. Однако, по информации журналиста Фарида Германо, Гремио отказал "горнякам" в продаже футболиста.

Финал Копа Америка-2019: Бразилия – Перу – 3:1 – видео голов и обзор матча

На него также претендовал Манчестер Сити, но бразильский клуб решительно настроен оставить игрока в своем составе.

Эвертон стал одним из главных героев Копа Америка-2019, забив в турнире 3 гола, в том числе в финале против Перу (3:1).

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Финал Копа Америка-2019: Бразилия – Перу – 3:1 – видео голов и обзор матча
8 июля
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