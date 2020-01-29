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Шахтар не відпустить Матвієнка в Арсенал на правах оренди, – журналіст

08:57 1496 Читать на русском
Шахтар не відпустить Матвієнка в Арсенал на правах оренди, – журналіст
Микола Матвієнко / фото: Шахтар

Перехід захисника Шахтаря та збірної України Миколи Матвієнка у лондонський Арсенал може не відбутися.

Шахтар не хоче відпускати в Арсенал захисника Миколу Матвієнка в оренду, повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

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Окрім того, за інформацією джерела, також "гірники" не налаштовані продавати свого футболіста за невелику суму. Переговори між клубами тривають.

Зазначимо, що наставник Арсенала Мікель Артета після травми центрбека Шкодрана Мустафі повідомив, що клуб планує придбати одного-двох гравців до закриття зимового трансферного вікна. Українець залишається одним із пріоритетних варіантів для підсилення захисту.

Додамо, що контракт Матвієнка з Шахтарем чинний до літа 2021 року. В поточному сезоні захисник збірної України зіграв за донецький клуб 21 матч у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист.

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