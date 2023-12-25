"Треба визнати – Шахтар не відповідає рівню Ліги чемпіонів. А от Ліга Європи цілком по зубах "гірникам". Той факт, що ми маємо євровесну, значний плюс нашому футболу, і за це треба подякувати Шахтарю. Ви спитаєте, а як "гірники" здолали Барселону, але, в цілому, не мають потрібного потенціалу для Ліги чемпіонів? "Помаранчево-чорні" зіграли так званим другим номером, проти суперника, який їх недооцінив.

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Ця перемога Шахтаря – збіг обставин. Якби ці ж команди зіграли між собою 5-6 матчів поспіль, то Барселона могла б програти не більше одного матчу. Після перемоги над каталонцями футболісти Шахтаря стали впевненими у собі, і навіть, занадто самовпевненими. Порту у відкритій грі чітко показав "гірникам", що мріяти про щось більше рано", – поділився Бабич в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, що Шахтар не вийшов групи H Ліги чемпіонів, набравши 9 очок, зокрема, здобувши перемогу над Барселоною. "Гірники" продовжать євровесну у Лізі Європи, де суперником донеччан стане французький Марсель.

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