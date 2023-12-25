"Надо признать – Шахтер не соответствует уровню Лиги чемпионов. А вот Лига Европы вполне по зубам "горнякам". Тот факт, что мы имеем евровесну, значительный плюс нашему футболу, и за это надо поблагодарить Шахтер. Вы спросите, а как "горняки" одолели Барселону, но, в целом, не имеют нужный потенциал для Лиги чемпионов? "Оранжево-черные" сыграли так называемым вторым номером, против соперника, который их недооценил.

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Эта победа Шахтера – стечение обстоятельств. Если бы эти же команды сыграли между собой 5-6 матчей подряд, то Барселона могла бы проиграть не более одного матча. После победы над каталонцами футболисты Шахтера стали уверенными в себе, и даже слишком самоуверенными. Порту в открытой игре четко показал "горнякам", что мечтать о чем-то большем, рано", – поделился Бабич в интервью Footboom.

Напомним, что Шахтер не вышел из группы H Лиги чемпионов, набрав 9 очков, в частности, одержав победу над Барселоной. "Горняки" продолжат евровесну в Лиге Европы, где соперником дончан станет французский Марсель.

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