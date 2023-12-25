Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів Барселони, яка шукає підсилення в центр поля.

Барселона залишилась під враженням від гри Судакова в матчах проти "блаугранас" в Лізі чемпіонів. Каталонці, до того ж шукають заміну травмованим Гаві та Педрі, стверджує видання xcatalunya.cat.

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Втім, трансфер оформити буде непросто. Перш за все через те, що Ювентус вважається головним претендентом на зірку Шахтаря, який хоче заробити 35 млн євро. По-друге – фінансовий стан Барселони, яка не може собі дозволити великі витрати.

Нагадаємо, Судаков у нинішньому сезоні провів 18 матчів, оформивши 3 голи та один асист. Чинна угода хавбека з Шахтарем розрахована до червня 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

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