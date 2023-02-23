Казочка Шахтаря у цьогорічному розіграші єврокубків продовжилась. Принаймні, на один матч. Очікувалось, що донеччани будуть знекровлені трансфером Мудрика, однак поєдинок проти Ренна у Варшаві показав – всі механізми з ЛЧ досі працюють. Просто тепер на 100-мільйонний продаж розкручуватимуть Криськіва.

Ренн – Шахтар: прогноз на матч плей-офф Ліги Європи

"Гірники" переграли суперника у фірмовому стилі. Команда якісно захищалась у низькому блоці, віддавши ініціативу французам і покаравши їх фланговими контратаками. Білд-ап, як і раніше, починається з опускань двох центрхавів. Просто дещо змінились акценти – тепер найвищу позицію зліва займає Михайліченко, а просування м'яча більше проходило через правий фланг, де діє Бондаренко. Ну і Траоре суттєво додав у якості.

Разом з тим, варто відзначити, що Шахтар потрапив у ідеальні для себе умови. Ренн мав незбалансований склад, в якому знайшлося місце 17-річним центрбекам, однак продовжував працювати через вузький середній блок з високо піднятою лінією оборони. "Руж-нуар" і так сильно здали після ЧС-2022, а з такою тактикою і в такій комплектації вони стали солодкою булочкою для "гірників". Оборона бретонців легко розвалювалась після звичайних діагоналей на Михайліченка.

При цьому підопічні Бруно Женезіо і в атаці виглядали блідо. Володіючи м'ячем на чужій половині поля, Ренн майже нічого не створив самотужки – якби не кілька грубих помилок захисників Шахтаря, то у суперника взагалі не виникало б моментів (окрім голу). Ця проблема була характерною для французів і восени, коли "руж-нуар" статистично йшли на рівних з ПСЖ. У матчах проти Динамо теж було багато домінування, передач навколо штрафного й фінтів, але гострих епізодів створили мало.

Словом, Шахтарю надзвичайно пощастило із суперником. Тим не менш, не варто після першої ж перемоги розмірковувати про 1/8 фіналу. Ренн, попри всі свої проблеми, залишається небезпечним опонентом. Бретонці мають в чотири рази дорожчий склад, а також перевагу в ігровому тонусі – в останні півгодини матчу-відповіді він буде даватись взнаки.

Та і в тактичному плані "руж-нуар" симпатичні, однак зараз вони перебувають у глибокій кризі. За очікуваними голами бретонці йдуть на 13-й позиції у Лізі 1 (причому недобору немає), за очікуваними пропущеними – на 11-й. Тиждень тому Тулуза забила у їхні ворота тричі за тайм.

На вихідних підопічні Бруно Женезіо впевнено перемогли Клермон (2:0). Це не страшно – овернці мають 5-матчеву безвиграшну серію, зазнавши трьох поспіль поразок і скотившись на 12 місце. Ренн на тлі слабкого суперника показав, що у нього є потенціал, але за тиждень виправити усі негаразди було нереально.

Якщо донеччани не будуть привозити й витримають темп матчу-відповіді, то можна очікувати на прохід.

Кадрова ситуація

Головною втратою Ренна є вінгер Мартен Тер'є, який до розриву хрестів встиг забити 10 голів та віддати 4 асисти. В лазареті також залишається правий фулбек Хамед Амарі та його пряма заміна – Лоренц Ассіньйон.

Донеччанам не допоможе Швед, термін відновлення якого взагалі невідомий. Також під сумнівом участь Назарини, у якого було пошкодження. Про відсутність Корнієнка не варто й нагадувати.

Орієнтовні склади на матч Ренн – Шахтар

Ренн: Манданда – Спенс, Родон, Омарі, Трюффер – Доку, Буріжо, Угочукву, Токо-Екамбі – Калімуендо, Гуйрі

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Криськів – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Шахтарю надзвичайно пощастило. Нинішній Ренн в організаційному плані дуже хиткий – його ігрова модель крута, але не з такою кадровою ситуацією та формою лідерів. У грі французів багато незлагодженості й грубих позиційних помилок. У "гірників" же ключові ігрові механізми ідеально працюють ще з осені. Змінились лишень невеличкі деталі.

Слабким місцем підопічних Ігора Йовічевіча залишається позиційна атака, однак рахунок змушує Ренн йти вперед ще активніше, ніж у Варшаві. Це відкриває великі можливості для фірмових контратак Шахтаря. Треба тільки не довести справу до необхідності відігруватись – не вистачить ні сил, ні якості. Враховуючи проблеми "руж-нуар" з конвертацією володіння у моменти, важливо просто не робити дурних помилок під пресингом.

Рахунок хиткий, але навіть Динамо в жовтні успішно стримувало й контратакувало Ренн. А тоді бретонці були в праймовій формі. Нині ж забагато факторів грають на користь "помаранчево-чорних". Тривогу викликають тільки привози під пресингом, але їх компенсував якісний вихід з оборони та разючі контрвипади. Саме тому ми поставимо на прохід українців, хоча й не поставимо на перемогу. Нічия здається більш ймовірною.

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