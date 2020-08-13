"Шахтар не програв жодного матчу за межами України ": Каштру виділив цікаву тенденцію перед півфіналом Ліги Європи

"У нас є план підготовки до наступного матчу. Жодних проблем немає. Між матчами у нас шість днів, є план відновлення гравців. Зараз ми якраз займаємося цим, а з завтрашнього дня вже перейдемо до більш стратегічної складової підготовки до гри. Ні в кого з гравців немає проблем та травм після Базеля. Всі гравці готові до гри.

Те, що ми зачинені в готелі, не є проблемою. Команда постійно через це проходить. Протягом сезону у нас є збори, де ми завжди перебуваємо або на тренувальному полі, або в готелі. Всі ідеальні умови для підготовки клуб нам забезпечив.

"Шахтар може грати на рівних з будь-яким суперником": Матвієнко – про підготовку до Інтера та амбіції в Лізі Європи

Італійські експерти вважають атакувальний стиль Шахтаря зручним для Інтера? Це їхня думка. Я не маю коментувати якусь аналітику зі сторони. Я сконцентрований на своїй команді.

Немає сенсу шукати слабкі сторони у команди такого рівня, як Інтер. Команди, які зустрічаються у півфіналах таких змагань, як Ліга чемпіонів та Ліга Європи, дуже компетентні. Це буде дуже складна баталія, де обидві команди будуть прагнути перемогти. Та ніхто і не очікує від подібних матчів легкості. Я думаю, що в обох команд є реальні можливості вийти у фінал.

Думаю, що як Севілья з Манчестер Юнайтед, так і Шахтар з Інтером – це будуть матчі, щодо яких ніхто не знає до самого кінця, як вони завершаться. Будь-яка з цих команд здатна вийти в фінал. Думаю, ніхто з наставників цих команд в цьому не сумнівається. Зараз потрібно грати з максимальною концентрацією та повною самовіддачею. Ми говорили з самого початку сезону, що Шахтар готовий грати на будь-якому стадіоні світу проти будь-якої команди. Це ми і робимо. Ми знаємо, що з початку сезону за межами України Шахтар не програв жодного матчу: ні в Лізі чемпіонів, ні в Лізі Європи.

Ці результати побудовані на нашій роботі. І якщо працювати так, як працюють мої гравці, у кого є такий характер, як у моїх гравців, коли вони не бояться будь-якого моменту гри, та можуть грати на будь-якому стадіоні, то вони можуть почуватися тільки впевнено і розуміти, що ми також є одним з фаворитів на перемогу в Лізі Європи. Коли ми вилетіли з Ліги чемпіонів, то вирішили, що будемо боротися в Лізі Європи і намагатися дивитися завжди у напрямку фіналу", – сказав Каштру журналістам у четвер після тренування команди в Німеччині.

Матч Інтер – Шахтар пройде 17 серпня в Дюссельдорфі. Початок – о 22:00 за Києвом. В іншому півфіналі Ліги Європи зіграють Манчестер Юнайтед і Севілья.

Шахтар – Базель: магічне тріо МТМ і перехвалений дебютант – оцінки "гірникам" за передостанній крок до фіналу ЛЄ