"Шахтер не проиграл ни одного матча за пределами Украины": Каштру выделил интересную тенденцию перед 1/2 Лиги Европы

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру считает, что все четыре полуфиналиста Лиги Европы способны победить в турнире, а его команда подготовлена к игре с любым соперником.

"У нас есть план подготовки к следующему матчу. Никаких проблем нет. Между матчами у нас шесть дней, есть план восстановления игроков. Сейчас мы как раз занимаемся этим, а с завтрашнего дня уже перейдем к более стратегической составляющей подготовки к игре. Ни у кого из игроков нет проблем и травм после Базеля. Все игроки готовы к игре.

То, что мы закрыты в гостинице, не является проблемой. Команда постоянно через это проходит. В течение сезона у нас есть сборы, где мы всегда находимся или на тренировочном поле, или в отеле. Все идеальные условия для подготовки клуб нам обеспечил.

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Итальянские эксперты считают атакующий стиль Шахтера удобным для Интера? Это их мнение. Я не буду комментировать какую-то аналитику со стороны. Я сконцентрирован на своей команде.

Нет смысла искать слабые стороны у команды такого уровня, как Интер. Команды, которые встречаются в полуфиналах таких соревнований, как Лига чемпионов и Лига Европы, очень компетентны. Это будет очень сложная баталия, где обе команды будут стремиться победить. И никто и не ожидает от подобных матчей легкости. Я думаю, что у обеих команд есть реальные возможности выйти в финал.

Думаю, что как Севилья с Манчестер Юнайтед, так и Шахтер с Интером – это будут матчи, в отношении которых никто не знает до самого конца, как они завершатся. Любая из этих команд способна выйти в финал. Думаю, никто из наставников этих команд в этом не сомневается. Сейчас нужно играть с максимальной концентрацией и полной самоотдачей. Мы говорили с самого начала сезона, что Шахтер готов играть на любом стадионе мира против любой команды. Это мы и делаем. Мы знаем, что с начала сезона за пределами Украины Шахтер не проиграл ни одного матча: ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

Эти результаты построены на нашей работе. И если работать так, как работают мои игроки, у кого есть такой характер, как у моих игроков, когда они не боятся в любой момент игры, и могут играть на любом стадионе, то они могут чувствовать себя только уверенно и понимать, что мы также являемся одним из фаворитов на победу в Лиге Европы. Когда мы вылетели из Лиги чемпионов, то решили, что будем бороться в Лиге Европы и пытаться смотреть всегда в направлении финала", – сказал Каштру журналистам в четверг после тренировки команды в Германии.

Матч Интер – Шахтер пройдет 17 августа в Дюссельдорфе. Начало – в 22:00 по Киеву. В другом полуфинале Лиги Европы сыграют Манчестер Юнайтед и Севилья.

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