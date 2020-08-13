"Шахтар може грати на рівних з будь-яким суперником": Матвієнко – про підготовку до Інтера та амбіції в Лізі Європи

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко вважає, що "гірники здатні на рівних протистояти решті суперників у Лізі Європи, а про силу цих команд навіть не потрібно зайвий раз казати.

"Готуємося до півфіналу з гарним настроєм. Вчора був трохи вихідний, і сьогодні вже починаємо підготовку. Як я вже казав раніше, наше завдання – фінал.

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Як проводили час? Нам трохи дозволяють вийти на територію готелю. Там є невелика тераса, де можна посидіти, випити кави. По місту рекомендують не ходити. Тому дивимося телевізор, серіали, граємо в Play Station. Більше нічого особливо не вигадаєш.

Інтер? А хіба варто про нього щось казати? Вже залишилися всі серйозні команди. Будемо розбирати, дивитися. У нас дуже сильна команда. Думаю, ми можемо грати з будь-якою командою на рівних. Ми готові боротися за трофей. Ми знали, з якими суперниками нам доведеться змагатися. Півфінал складається з одного матчу, тому будь-яка команда може пройти далі.

На якій позиції мені зручніше грати? Точно не справа. Я думаю, що і зліва, і в центрі мені зручно, комфортно. Просто різні функції виконуєш. Зліва можна більше розкритися, але загалом і там, і там комфортно", – сказав Матвієнко журналістам в четвер перед початком відкритого тренування Шахтаря в Німеччині.

Матч Інтер – Шахтар пройде 17 серпня в Дюссельдорфі. Початок – о 22:00 за Києвом. В іншому півфіналі Ліги Європи зіграють Манчестер Юнайтед і Севілья.

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