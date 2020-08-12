Шахтар – Базель: магічне тріо МТМ і перехвалений дебютант – оцінки "гірникам" за передостанній крок до фіналу ЛЄ

Голкіпер

Андрій Пятов – 6,5

Майже не мав роботи в плані оборони воріт – лише наприкінці зустрічі раз зіграв на виході та взяв один удар. У моменті з пропущеним м'ячем не прочитав ситуацію, а ще перед тим за рахунку 2:0 ледь не привіз гол, помилково вийшовши на Кабрала. Втім, Пятова потрібно оцінювати за іншим компонентом. Шахтар левову частину матчу володів м'ячем, а капітан брав активну участь у білд-апі – допомагав виходити з оборони. Розігрував коротко і точно вибивав на чужу половину (16 з 23 лонгболів Андрія прилетіли до його партнерів).

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Захисники

Додо – 7

Висмалював фланг попереду від перших секунд (заробив кутовий, з якого Шахтар відкрив рахунок) до останніх (забив 4 гол). При цьому в Додо було задосить обов'язків ззаду, адже суперник атакував переважно його бровкою, а особливої допомоги від Марлоса не було. Декілька разів пропустив за спину Пулулу – так виникали нечисленні моменти Базеля. Однак загалом відпрацював на хорошому рівні, показавши солідні навички гри у відборі та в єдиноборствах (75% успішних). Ну і купив VAR, напевно. Дві підозри на пенальті з Додо не підтвердилися, а гол з офсайду (так візуально здалося) зарахували.

Сергій Кривцов – 6,5

Наглядав за Бондарем, брав складніші завдання на себе, добре почувався на другому поверсі, рідко помилявся в передачах. У другому таймі суцільний позитив розбавили позиційні помилки Кривцова у двох важливих епізодах, коли він пропустив на ударну позицію Кабрала та не накрив Адемі перед голом. Сергій не був головним винуватцем результативної атаки, але в статусі лідера оборони повинен розділити відповідальність.

Валерій Бондар – 6

Нормальний єврокубковий дебют. Не провальний, але й не прекрасний, як масово пишуть в мережі. Партнери оберігали Бондаря зі всіх сторін: не пасували йому в складних ситуаціях (у Валерія найменше дотиків до м'яча після Мораєса), страхували за ним зону. І все одно перед пропущеним голом молодий захисник загубив позицію, поламав структуру і кинувся в дивний підкат за пару метрів до людини з м'ячем. Ще й дозволив Кабралу пробити з-під себе. Хай це не звучить грубо, але у Шахтаря було на полі 10 з половиною футболістів. Попри все, як для дебюту на такому рівні – Бондар гідно впорався. Чекаємо на прогрес.

Микола Матвієнко – 7

Микола освоюється на фланзі, пригадує старі навички. Йому ще бракує різкості в атаці, однак взаєморозуміння з Тайсоном і Мораєсом покращується – прострілом створив Жуніору чудовий момент. В обороні відпрацював надійно, а додатковим бонусом команді стала хороша гра Матвієнка в повітрі. Виграв 3 з 4 верхових дуелей, перша з яких започаткувала атаку з голом Тайсона.

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Півзахисники

Тарас Степаненко – 7,5

Вкотре виконав величезний обсяг чорнової роботи, підчищав як в опорній зоні, так і в задній лінії. Сповна реабілітувався за блідий матч з Вольфсбургом. Тарас встигав появлятися в кожного партнера за спиною, а Додо врятував від результативної помилки. Степаненко – найкращий у матчі за вдалими відбираннями (5) та виносами (6 – всі головою). Під час позиційних атак опускався до центрбеків і допомагав долати пресинг.

Маркос Антоніо – 7,5

Роль юного бразильця в атаках Шахтаря поступово зростає – Антоніо задає темп і напрямок, розігрує з досвідченими земляками нестандартні комбінації в центрі поля. Він заколисує великою кількістю коротких підготовчих передач, але в певний момент підривається і загострює. Скидка під удар Марлосу, розрізний пас на Мораєса, філігранний удар у хрестовину – вчора Маркос також про себе нагадував.

Алан Патрік – 7

Патрік відіграв не настільки вражаюче, як проти Вольфсбурга, однак зберіг свій елітний рівень зразка цього сезону. Розганяв атаки і встигав на підбирання (6 – найбільше серед польових гравців Шахтаря). Окремо варто відзначити його тонкий зв'язок з Тайсоном: Алан класно пропустив на партнера перед другим голом, а по перерві допоміг заробити пенальті. Тайсон віддячив, дозволивши йому пробити 11-метровий. Патрік з точки не залишив голкіперу шансів.

Вінгери

Марлос – 8

Черговий продуктивний матч Марлоса проти в'ялих суперників. Він дійсно в чудовій формі після карантину, повна свобода зміщень в центр пішла на користь. 2 асисти, 3 удари в площину воріт – натуралізований бразилець найбільше тероризував захист Базеля. Без м'яча десь недопрацьовував, залишав вільний фланг, але компенсував це оригінальними рішеннями на м'ячі, які генерували гостроту.

Тайсон – 8,5

Герой чвертьфіналу. Гол і пенальті після фірмового рейду – це головні здобутки. А ще Тайсон з високою точністю робив коронні переведення на протилежний фланг і розривав на дриблінгу (8 спроб – 6 вдалих). Не обійшлося без пари запоротих контрвипадів, коли вінгер загравався та не встигав вчасно звільнитися від м'яча. Старіє Тайсон, старіє. Але в плей-офф Ліги Європи він все одно зірка. 11 виграних дуелей з 15. Є великі шанси стати найкращим гравцем 1/4.

Форвард

Жуніор Мораєс – 8

Найкращий бомбардир Шахтаря продовжує забивати. Цього разу Жуніор реалізував перший свій момент і позбавив команду нервів. Були ще дві нагоди, але не стовідсоткові, тому утримаємося від критики. Хочеться вкотре похвалити Мораєса за гру поза штрафним майданчиком. Його внесок у другий гол далеко не мізерний. А в третьому він взагалі став головною дійовою особою – саме пресинг форварда збірної України змусив голкіпера та капітана швейцарців помилитися, віддавши м'яч Патріку.

Заміни

Манор Соломон – 6

Ізраїльтянин знову непогано вийшов з лави запасних, освіжив гру. Соломон був націленим на загострення – виконав 3 кроси у штрафний майданчик за 15 хвилин.

Віктор Коваленко, Майкон, Фернандо і Тете після виходу на заміну зіграли дуже мало часу для оцінки. Для Тете – плюс за асист. Для Фернандо – мінус за програне повітря на кутовому біля власних воріт.

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