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ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ ДИНАМО

Шахтар – Базель: магічне тріо МТМ і перехвалений дебютант – оцінки "гірникам" за передостанній крок до фіналу ЛЄ

17:45 - Читать на русском
Шахтар – Базель: магічне тріо МТМ і перехвалений дебютант – оцінки "гірникам" за передостанній крок до фіналу ЛЄ
Шахтар – Базель: оцінки за чвертьфінал Ліги Європи / ФК Шахтар

Шахтар впевнено переміг Базель (4:1) у чвертьфіналі Ліги Європи. "Футбол 24" оцінює донецьких футболістів у цьому поєдинку. Максимальний бал – 10.

2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
 
Рікі ван Вольфсвінкель 90+2’
2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
90+2’ Рікі ван Вольфсвінкель

Голкіпер

Андрій Пятов – 6,5

Майже не мав роботи в плані оборони воріт – лише наприкінці зустрічі раз зіграв на виході та взяв один удар. У моменті з пропущеним м'ячем не прочитав ситуацію, а ще перед тим за рахунку 2:0 ледь не привіз гол, помилково вийшовши на Кабрала. Втім, Пятова потрібно оцінювати за іншим компонентом. Шахтар левову частину матчу володів м'ячем, а капітан брав активну участь у білд-апі – допомагав виходити з оборони. Розігрував коротко і точно вибивав на чужу половину (16 з 23 лонгболів Андрія прилетіли до його партнерів).

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Захисники

Додо – 7

Висмалював фланг попереду від перших секунд (заробив кутовий, з якого Шахтар відкрив рахунок) до останніх (забив 4 гол). При цьому в Додо було задосить обов'язків ззаду, адже суперник атакував переважно його бровкою, а особливої допомоги від Марлоса не було. Декілька разів пропустив за спину Пулулу – так виникали нечисленні моменти Базеля. Однак загалом відпрацював на хорошому рівні, показавши солідні навички гри у відборі та в єдиноборствах (75% успішних). Ну і купив VAR, напевно. Дві підозри на пенальті з Додо не підтвердилися, а гол з офсайду (так візуально здалося) зарахували.

Сергій Кривцов – 6,5

Наглядав за Бондарем, брав складніші завдання на себе, добре почувався на другому поверсі, рідко помилявся в передачах. У другому таймі суцільний позитив розбавили позиційні помилки Кривцова у двох важливих епізодах, коли він пропустив на ударну позицію Кабрала та не накрив Адемі перед голом. Сергій не був головним винуватцем результативної атаки, але в статусі лідера оборони повинен розділити відповідальність.

Валерій Бондар – 6

Нормальний єврокубковий дебют. Не провальний, але й не прекрасний, як масово пишуть в мережі. Партнери оберігали Бондаря зі всіх сторін: не пасували йому в складних ситуаціях (у Валерія найменше дотиків до м'яча після Мораєса), страхували за ним зону. І все одно перед пропущеним голом молодий захисник загубив позицію, поламав структуру і кинувся в дивний підкат за пару метрів до людини з м'ячем. Ще й дозволив Кабралу пробити з-під себе. Хай це не звучить грубо, але у Шахтаря було на полі 10 з половиною футболістів. Попри все, як для дебюту на такому рівні – Бондар гідно впорався. Чекаємо на прогрес.

Микола Матвієнко – 7

Микола освоюється на фланзі, пригадує старі навички. Йому ще бракує різкості в атаці, однак взаєморозуміння з Тайсоном і Мораєсом покращується – прострілом створив Жуніору чудовий момент. В обороні відпрацював надійно, а додатковим бонусом команді стала хороша гра Матвієнка в повітрі. Виграв 3 з 4 верхових дуелей, перша з яких започаткувала атаку з голом Тайсона.

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Півзахисники

Тарас Степаненко – 7,5

Вкотре виконав величезний обсяг чорнової роботи, підчищав як в опорній зоні, так і в задній лінії. Сповна реабілітувався за блідий матч з Вольфсбургом. Тарас встигав появлятися в кожного партнера за спиною, а Додо врятував від результативної помилки. Степаненко – найкращий у матчі за вдалими відбираннями (5) та виносами (6 – всі головою). Під час позиційних атак опускався до центрбеків і допомагав долати пресинг.

Маркос Антоніо – 7,5

Роль юного бразильця в атаках Шахтаря поступово зростає – Антоніо задає темп і напрямок, розігрує з досвідченими земляками нестандартні комбінації в центрі поля. Він заколисує великою кількістю коротких підготовчих передач, але в певний момент підривається і загострює. Скидка під удар Марлосу, розрізний пас на Мораєса, філігранний удар у хрестовину – вчора Маркос також про себе нагадував.

Алан Патрік – 7

Патрік відіграв не настільки вражаюче, як проти Вольфсбурга, однак зберіг свій елітний рівень зразка цього сезону. Розганяв атаки і встигав на підбирання (6 – найбільше серед польових гравців Шахтаря). Окремо варто відзначити його тонкий зв'язок з Тайсоном: Алан класно пропустив на партнера перед другим голом, а по перерві допоміг заробити пенальті. Тайсон віддячив, дозволивши йому пробити 11-метровий. Патрік з точки не залишив голкіперу шансів.

Вінгери

Марлос – 8

Черговий продуктивний матч Марлоса проти в'ялих суперників. Він дійсно в чудовій формі після карантину, повна свобода зміщень в центр пішла на користь. 2 асисти, 3 удари в площину воріт – натуралізований бразилець найбільше тероризував захист Базеля. Без м'яча десь недопрацьовував, залишав вільний фланг, але компенсував це оригінальними рішеннями на м'ячі, які генерували гостроту.

Тайсон – 8,5

Герой чвертьфіналу. Гол і пенальті після фірмового рейду – це головні здобутки. А ще Тайсон з високою точністю робив коронні переведення на протилежний фланг і розривав на дриблінгу (8 спроб – 6 вдалих). Не обійшлося без пари запоротих контрвипадів, коли вінгер загравався та не встигав вчасно звільнитися від м'яча. Старіє Тайсон, старіє. Але в плей-офф Ліги Європи він все одно зірка. 11 виграних дуелей з 15. Є великі шанси стати найкращим гравцем 1/4.

Форвард

Жуніор Мораєс – 8

Найкращий бомбардир Шахтаря продовжує забивати. Цього разу Жуніор реалізував перший свій момент і позбавив команду нервів. Були ще дві нагоди, але не стовідсоткові, тому утримаємося від критики. Хочеться вкотре похвалити Мораєса за гру поза штрафним майданчиком. Його внесок у другий гол далеко не мізерний. А в третьому він взагалі став головною дійовою особою – саме пресинг форварда збірної України змусив голкіпера та капітана швейцарців помилитися, віддавши м'яч Патріку.

Заміни

Манор Соломон – 6

Ізраїльтянин знову непогано вийшов з лави запасних, освіжив гру. Соломон був націленим на загострення – виконав 3 кроси у штрафний майданчик за 15 хвилин.

Віктор Коваленко, Майкон, Фернандо і Тете після виходу на заміну зіграли дуже мало часу для оцінки. Для Тете – плюс за асист. Для Фернандо – мінус за програне повітря на кутовому біля власних воріт.

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blog_ava
Шахтар – Базель: бразильський карнавал, класний Степаненко, неоднозначні Бондар та Олівер і хороші шанси на тріумф в ЛЄ
05:51
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Теги
Шахтар - Базель Тайсон Шахтар Шахтар Ліга Європи Головне Статті Додо Валерій Валерій Бондар Маркос Маркос Антоніо Манор Манор Соломон Тарас Тарас Степаненко Алан Алан Патрік Марлос Жуніор Жуніор Мораєс Микола Микола Матвієнко Андрій Андрій Пятов Сергій Сергій Кривцов
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