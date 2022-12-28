25-річний бразилець не хотів повертатись в Україну через війну. Шахтар водночас прагнув оформити повноцінний трансфер на вихід, щоб зараз заробити. Проте "гірники" передумали й погодились на оренду, інформує Globo Esporte.

Майкон не хоче повертатись в Україну – плани Корінтіанс та Шахтаря різняться

Чинна оренда Майкона завершується 31 грудня, але буде продовжена ще на один рік. Донеччани зароблять 500 тисяч євро, а бразильський колектив матиме першочергове право викупу (точна сума поки невідома). Цей пункт передбачає, що якщо Шахтар прийме пропозицію від іншого клубу, то "тімау" зможуть першими викупити хавбека, якщо запропонують таку ж суму.

Контракт Майкона зі "гірниками" розрахований до кінця 2025 року. У Корінтіансі гравець став основним – 26 матчів у всіх турнірах та два голи.

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