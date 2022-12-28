25-летний бразилец не хотел возвращаться в Украину из-за войны. Шахтер же стремился оформить полноценный трансфер на выход, чтобы сейчас заработать. Однако "горняки" передумали и согласились на аренду, сообщает Globo Esporte .

Майкон не хочет возвращаться в Украину – планы Коринтианс и Шахтера отличаются

Действующая аренда Майкона завершается 31 декабря, но продлится еще на один год. Дончане заработают 500 тысяч евро, а бразильский коллектив будет иметь первоочередное право выкупа (точная сумма пока неизвестна). Этот пункт предусматривает, что если Шахтер примет предложение от другого клуба, то "тимау" смогут первыми выкупить хавбека, если предложат такую ​​же сумму.

Контракт Майкона с "горняками" рассчитан до конца 2025 года. В Коринтиансе игрок стал основным – 26 матчей во всех турнирах и два гола.

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