Півзахисник Майкон, який виступає на правах оренди за Корінтіанс, має певні проблеми з Шахтарем.

Контракт 25-річного хавбека з бразильцями завершується вже 31 грудня. "Народна команда" прагнула б залишити футболіста у себе, повідомляє Globo Esporte.

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Шахтар влаштовує лише повноцінний трансфер. Корінтіанс поки не готовий платити 7 мільйонів євро, які вимагають "гірники". Клуб волів би ще на рік продовжити оренду. Майкон же не поспішає повертатись в Україну і розглядає варіант залишитись на батьківщині.

Контракт півзахисника з донеччанами розрахований до 2025 року. За Корінтіанс він провів 26 поєдинків у 2022 році, забивши два м'ячі.

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