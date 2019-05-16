Шахтар націлився на португальського вінгера Табату

Вінгер Портімоненсе Бруну Табата влітку може перейти в донецький Шахтар.

Донецький Шахтар проявляє інтерес до вінгера Портімоненсе Бруну Табати, повідомляє UOL Esporte.

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Фаворитом у боротьбі за бразильця вважається Вільяреал, також у його підписанні зацікавлений Порту.

Клаусула Бруну складає 40 млн євро. Португальський клуб хоче виручити за гравця максимальну близьку до цього числа суму.

У сезоні 2018/19 Табата зіграв 30 матчів у чемпіонаті Португалії, в яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.

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