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Шахтер нацелился на португальского вингера Табату

16 мая 12:23 369 Читати українською
Шахтер нацелился на португальского вингера Табату
Бруну Табата / соцсети

Вингер Портимоненсе Бруну Табата летом может перейти в донецкий Шахтер.

Донецкий Шахтер проявляет интерес к вингеру Портимоненсе Бруну Табате, сообщает UOL Esporte.

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Фаворитом в борьбе за бразильца считается Вильярреал, также в его подписании заинтересован Порту.

Клаусула Бруну составляет 40 млн евро. Португальский клуб хочет выручить за игрока максимальную близкую к этому числу сумму.

В сезоне 2018/19 Табата сыграл 30 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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