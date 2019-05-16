Шахтар завоював 13-й Кубок України – найкращі миттєвості святкування "гірників"

Донецька команда вчетверте поспіль підняла над головою Кубок України та яскраво відсвяткувала легкий трофей.

Шахтар виграв Кубок України-2018/19, розгромивши у фіналі першоліговий Інгулець з рахунком 4:0. Дубль оформив новачок Тете, розкішним прем'єрним голом за донеччан відзначився Соломон, забив і найкращий бомбардир команди Мораєс. Це четвертий поспіль і 13-й загалом тріумф "гірників" у Кубку України. Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю титулів за часів незалежності.

Шахтар – Інгулець – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Після поєдинку на команди чекала церемонія нагородження. Втішні медалі отримали фіналісти, потім за своїми призами на подіум пішли переможці. Капітан Шахтаря Тайсон отримав кубок з рук президента ФФУ Андрія Павелка, підняв його над головою та побіг святкувати перед трибуною з власними вболівальниками. Паулу Фонсека після фотосесії облив підопічних шампанським у роздягальні.

Фото: ФК Шахтар

Шахтар – Інгулець: знаковий тріумф донеччан у Кубку України з майже "золотим дублем", класний футбол від Тете та Антоніо