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Шахтар – Інгулець – 4:0 – відео голів та огляд матчу

16 травня 00:07 5825 Читать на русском
Шахтар – Інгулець – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Інгулець – Шахтар – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Шахтар

Шахтар розгромив Інгулець та став володарем Кубка України. Дивіться відео голів та огляд фіналу Інгулець – Шахтар.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

Першоліговий клуб зумів протриматись лише 27 хвилин без пропущеного м'яча.

Шахтар легко виграв Кубок України, розгромивши у фіналі Інгулець

Рахунок у зустрічі відкрив 19-річний нападник "гірників" Тете, для якого цей гол став дебютним у футболці Шахтаря. Через 11 хвилин юний бразилець подвоїв перевагу донецького клубу.

Перед свистком на перерву Жуніор Мораєс довів рахунок до розгромного.

У другому таймі Манор Соломон поставив крапку в матчі, також відзначившись дебютним голом.

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Відеоновини Шахтар Шахтар Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Шахтар
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