Шахтар – Інгулець – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар розгромив Інгулець та став володарем Кубка України. Дивіться відео голів та огляд фіналу Інгулець – Шахтар.

Першоліговий клуб зумів протриматись лише 27 хвилин без пропущеного м'яча.

Шахтар легко виграв Кубок України, розгромивши у фіналі Інгулець

Рахунок у зустрічі відкрив 19-річний нападник "гірників" Тете, для якого цей гол став дебютним у футболці Шахтаря. Через 11 хвилин юний бразилець подвоїв перевагу донецького клубу.

Перед свистком на перерву Жуніор Мораєс довів рахунок до розгромного.

У другому таймі Манор Соломон поставив крапку в матчі, також відзначившись дебютним голом.