Полузащитник Васко да Гама Марлон Гомеш может продолжить карьеру в Шахтере.

"Горняки" ведут переговоры с бразильским клубом по поводу 20-летнего игрока. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Отмечается, что трансфер Марлона Гомеша является приоритетной целью для Шахтера. Есть большой оптимизм, что "горняки" закроют сделку. Сумма трансфера пока неизвестна. Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро. Вероятно, это потенциальная замена Георгию Судакову, который выступает на той же позиции, что и возможный новичок Шахтера.

Марлон Гомеш – воспитанник Васко да Гама. Он дебютировал за первую команду в 2022 году. Всего за свой клуб он сыграл в 45 матчах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Центральный полузащитник также вызывается в молодежную сборную Бразилии, в составе которой одерживал победу на Копа Америка-2023 U-20.

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