Шахтер может в очередной раз пригласить перспективных игроков из Бразилии.

На радары "горняков" попали два таланта Флуминенсе – хавбек Абемли Мето Силу (Метинью) и форвард Кайки, утверждает Calciomercato.

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Обоим по 17 лет. Метинью родился в Конго, но еще в возрасте одного года перебрался в Бразилию. Центрхав носит капитанскую повязку в Флуминенсе U-17. Кайки – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17. Его контракт с Флуминенсе рассчитан до декабря 2022 года.

Добавим, что оба игрока могут оказаться в Шахтере только летом, когда им исполнится 18 лет.

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