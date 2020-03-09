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Шахтар намагався позбутися Нема – бразилець відмовився покидати "гірників"

22:30 666 Читать на русском
Шахтар намагався позбутися Нема – бразилець відмовився покидати "гірників"
Веллінгтон Нем / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем минулої зими міг знову покинути донецький клуб.

Шахтар активно шукав нову команду для бразильського півзахисника, але пошуки завершилися неуспішно, повідомляє Goal.

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Зазначається, що в оренді Нема була зацікавлена Форталеза і особисто головний тренер бразильської команди Рожеріо Сені, який працював з Веллінгтоном в Сан-Паулу в 2017 році. Однак, футболіст не був готовий до такого кроку і захотів залишитися в Україні.

Першу частину поточного сезону Нем провів в оренді у Флуміненсе. Після повернення бразилець провів один матч за молодіжну команду "гірників" в чемпіонаті України U-21, відзначившись голом. В кінці лютого Шахтар дозаявив виконавця на другу частину сезону УПЛ.

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