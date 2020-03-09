Шахтер пытался избавиться от Нема – бразилец отказался покидать "горняков"

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем прошлой зимой мог снова покинуть донецкий клуб.

Шахтер активно искал новую команду для бразильского полузащитника, но поиски завершились неуспешно, сообщает Goal.

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Отмечается, что в аренде Нема была заинтересована Форталеза и лично главный тренер бразильской команды Рожерио Сени, который работал с Веллингтоном в Сан-Паулу в 2017 году. Однако, футболист не был готов к такому шагу и захотел остаться в Украине.

Первую часть текущего сезона Нем провел в аренде во Флуминенсе. По возвращении бразилец провел один матч за молодежную команду "горняков" в чемпионате Украины U-21, отметившись голом. В конце февраля Шахтер дозаявил исполнителя на вторую часть сезона УПЛ.

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