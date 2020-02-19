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Молоді Сікан та Бондаренко у складі делегації Шахтаря на матчі проти Бенфіки і Десни

19 лютого 21:45 405 Читать на русском
Молоді Сікан та Бондаренко у складі делегації Шахтаря на матчі проти Бенфіки і Десни
Луїш Каштру / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар прибув до Харкова, де зіграє свої два перших офіційних матчі в поточному році.

 

Вже завтра, 20 лютого, о 19:55 на Шахтар чекає перша гра 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки, а 23 лютого на ОСК Металіст "гірники" проведуть матч 19-го туру УПЛ з Десною.

Екс-гравець збірної України пояснив, чому Бенфіка буде очевидним фаворитом у протистоянні з Шахтарем

Луїш Каштру на найближчі матчі взяв 24 футболісти:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Сергій Болбат, Додо

Шахтар – Бенфіка: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Тайсон, Євген Коноплянка, Тете, Марлос, Маркос Антоніо, Артем Бондаренко, Маркіньос Сіпріано, Фернандо

Нападники: Жуніор Мораєс, Данило Сікан

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Бенфіка
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