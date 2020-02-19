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Екс-гравець збірної України пояснив, чому Бенфіка буде очевидним фаворитом у протистоянні з Шахтарем

19 лютого 19:22 568 Читать на русском
Екс-гравець збірної України пояснив, чому Бенфіка буде очевидним фаворитом у протистоянні з Шахтарем
Сергій Кандауров (праворуч) / фото: Liga.net

Колишній гравець Металіста, Бенфіки і збірної України Сергій Кандауров висловився про протистояння Шахтар – Бенфіка в 1/16 фіналу Ліги Європи.

 

"Бенфіка – фаворит, це очевидно. У них триває чемпіонат, а у нас – ні. Плюс це новинка для тренера Луїша Каштру, що у нас два місяці не грають, а лише готуються.

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Віддаю Бенфіці перевагу саме через те, що тривають офіційні матчі. Стилі гри двох команд схожі, але зараз складно говорити про форму Шахтаря, адже команда в цьому році тільки контрольні матчі проводила", – сказав Кандауров в ефірі YouTube-каналу Stargorod sport.

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться вже завтра, 20 лютого, в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Бенфіка Бенфіка Сергій Кандауров
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