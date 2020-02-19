Молодые Сикан и Бондаренко в составе делегации Шахтера на матчи против Бенфики и Десны

Донецкий Шахтер прибыл в Харьков, где сыграет свои два первых официальных матча в текущем году.

Уже завтра, 20 февраля, в 19:55 Шахтер ждет первая игра 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики, а 23 февраля на ОСК Металлист "горняки" проведут матч 19-го тура УПЛ с Десной.

Экс-игрок сборной Украины объяснил, почему Бенфика будет очевидным фаворитом в противостоянии с Шахтером

Луиш Каштру на ближайшие матчи взял 24 футболиста:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Сергей Болбат, Додо

Шахтер – Бенфика: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Марлос, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан