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Молодые Сикан и Бондаренко в составе делегации Шахтера на матчи против Бенфики и Десны

21:45 34 Читати українською
Молодые Сикан и Бондаренко в составе делегации Шахтера на матчи против Бенфики и Десны
Луиш Каштру / фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер прибыл в Харьков, где сыграет свои два первых официальных матча в текущем году.

 

Уже завтра, 20 февраля, в 19:55 Шахтер ждет первая игра 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики, а 23 февраля на ОСК Металлист "горняки" проведут матч 19-го тура УПЛ с Десной.

Экс-игрок сборной Украины объяснил, почему Бенфика будет очевидным фаворитом в противостоянии с Шахтером

Луиш Каштру на ближайшие матчи взял 24 футболиста:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Сергей Болбат, Додо

Шахтер – Бенфика: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Марлос, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

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Шахтер Шахтер Лига Европы Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - Бенфика
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