Шахтар – Динамо: "гірники" заклали нову традицію, прибувши на матч в елегантних костюмах

Шахтар входить у новий сезон в новому образі. "Гірники" вирушили на матч за Суперкубок України-2018 проти Динамо у вишуканих костюмах.

Делегація Шахтаря вчора ввечері прибула до Одеси на поєдинок за Суперкубок України-2018 проти Динамо. Вперше на матч внутрішнього турніру гравці та тренери Шахтаря вирушили у ділових костюмах, інформує офіційний сайт клубу.

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Діловий стиль "гірників" доповнили елегантні білі кросівки. До слова, на матч проти Динамо Паулу Фонсека взяв 25 футболістів.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо розпочнеться в Одесі на стадіоні Чорноморець о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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