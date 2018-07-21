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Шахтар – Динамо: "гірники" заклали нову традицію, прибувши на матч в елегантних костюмах

10:12 341 Читать на русском
Шахтар – Динамо: "гірники" заклали нову традицію, прибувши на матч в елегантних костюмах
Шахтар диктує моду /фото: ФК Шахтар

Шахтар входить у новий сезон в новому образі. "Гірники" вирушили на матч за Суперкубок України-2018 проти Динамо у вишуканих костюмах.

Делегація Шахтаря вчора ввечері прибула до Одеси на поєдинок за Суперкубок України-2018 проти Динамо. Вперше на матч внутрішнього турніру гравці та тренери Шахтаря вирушили у ділових костюмах, інформує офіційний сайт клубу.

Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

Діловий стиль "гірників" доповнили елегантні білі кросівки. До слова, на матч проти Динамо Паулу Фонсека взяв 25 футболістів.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо розпочнеться в Одесі на стадіоні Чорноморець о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок України-2018

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
до матчу
9
год
:
33
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Суперкубок України Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар
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