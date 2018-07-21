Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

Шахтар та Динамо відкриють новий футбольний сезон матчем за Суперкубок України. Анонс гри читайте на сайті "Футбол 24".

Шахтар – Динамо

21 липня, 21:00, Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Костянтин Труханов (Харків)

Телетрансляція на каналах "Футбол 1" та "Україна". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Не встиг навіть тиждень пройти після фіналу чемпіонату світу-2018, як новий сезон УПЛ вже дає свій старт. За старою доброю традицією, вітчизняний чемпіонат починається з розіграшу Суперкубку України між двома найкращими командами минулого сезону – тобто, матчем між Шахтарем та Динамо в Одесі. Остання битва за даний трофей стала дебютом Олександра Хацкевича в ролі головного тренера киян – і тоді перший млинець білоруського наставника вийшов гливким та мав програшний присмак. Після того Хацкевич програв Паулу Фонсеці лише раз, однак навряд чи наставники ставлять перед собою задачу покращення особистої статистики. Для них це останній шанс поексперементувати та випробувати награні новинки без небезпеки нашкодити виконанню турнірних задач. Суперкубок над головою буде лише приємним бонусом.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок України-2018

Шахтар продуктивно провів трансферне вікно, закривши майже всі проблемні позиції та підсиливши конкуренцію. Саме трансферна кампанія "гірників" придає особливого перцю матчу за Суперкубок України-2018, адже в стан донеччан перейшов Жуніор Мораєс – нападник, який ще у минулому сезоні бігав за київське Динамо. Бразилець і сам підкидає дров у вогнище, після підписання контракту заявивши про здійснення своєї мрії та позуючи на фото з традиційним жестом "молоточків". Ймовірно, саме його, а не викупленого у Манчестер Сіті нігерійця Оларенважу Кайоде, випустить Паулу Фонсека у старті – і Жуніор Мораєс пообіцяв відсвяткувати гол у ворота Динамо (якщо він, звісно, ще буде забитий).

Жуніор Мораєс – гравець Шахтаря

Динамо також непогано попрацювало на трансферному ринку, закупившись двома перспективними бразильськими універсалами та повернувши Андрієвського із Зорі. Втім, головну задачу – підписання форварда – скаути Динамо Київ досі не вирішили. Для киян матч за Суперкубок більш важливий, адже кваліфікація до Ліги чемпіонів стартує вже через два тижні – і за цей період треба встигнути зігратись та втянутись у сезон. Гра проти Шахтаря покаже всі недоліки, які потрібно буде виправити киянам перед ЛЧ, та стане прекрасною перевіркою якості придбаних за чималі гроші бразильських новачків.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою десять матчів за Суперкубок України. Рівно половина з них завершились у основний час, а ще п'ять зустрічей визначили переможця лише після серії пенальті.

2. Динамо та Шахтар виграли по п'ять Суперкубків України (з них по чотири – в Одесі). Загальний рахунок протистояння – 14:11 на користь Шахтаря.

3. В основний час Шахтар вигравав частіше, ніж у серії пенальті – три перемоги без серії пенальті та лише дві перемоги у ній. Ситуація у Динамо, відповідно, дзеркальна – лише дві перемоги в основний час та три – у серії пенальті.

4. Нинішній головний тренер Динамо Київ Олександр Хацкевич у дебютному розіграшу Суперкубка України в 2004 році не забив у серії пенальті, однак його команда тоді перемогла. Його помічник Максим Шацьких не забив у серії пенальті через рік, однак його промах став фатальним – Шахтар виграв.

5. Шахтар 13 раз брав участь в одноматчевому турнірі – 8 перемог, а Динамо – 10 разів і в 6-ти матчах святкувало перемогу.

Грімм: Прагнемо провести Суперкубок України на рівні фіналу Ліги чемпіонів

Кадрова ситуація

Чемпіонат світу-2018 та юніорське Евро-2018 серйозно вплинули на сьогоднішні склади – і якщо Шахтар не може розраховувати лише на Тайсона, то Динамо, крім відпочиваючого Піваріча, втратило ще й Миколенка, який зараз знаходиться у збірній України U-19. Крім того, у Шахтарі продовжують відновлення від травм Танковський та Малишев, а бразилець Додо просто не був взятий в Одесу, адже скоро Додо має відправитись у оренду.

Підготовка Динамо до сезону проходила без Піваріча

У Динамо немає травмованих, однак без додаткових втрат не обійшлося. Дерліс Гонсалес на 99,99% піде з клубу – справа його трансферу вийшла на фінальний відрізок, тому парагваєць не потрапив у заявку киян на сезон. Разом з ним пролетіли повз заявковий лист Пантіч та Рудько, а ще раніше клуб покинули Ротань, Мбокані та Самбрано.

Новачки у складі Шахтаря та Динамо

Шахтар влітку провів серйозну трансферну кампанію, однак більшість придбаних футболістів, не дивлячись на величезні аванси, поки що занадто молода. Атакуючим хавбекам Маркіньосу та Фернандо лише по 19 років, центрхаву Майкону – 21 рік. Всі ці трансфери, в першу чергу, були зроблені на перспективу – на відміну від викупу форвардів Кайоде та Мораєса, які будуть конкурувати між собою у сезоні 2018/2019.

Презентація новачків донецького Шахтаря

Динамо в черговий раз змінило вектор своєї трансферної політики, звернувшись до бразильського ринку та придбавши двох 25-річних універсалів – Сідклея та Че-Че. Перший тяжіє до центру півзахисту, однак може зіграти лівого захисника – втім, в Одесу він не полетів. Че-Че Сергій Красніков називає другим Клейтоном Шав'єром – він є центральним півзахисником, який відповідає за рух м'яча через середину поля та доставку його нападникам. Бразилець може зіграти практично на всіх позиціях, крім нападу та центру оборони. Йому має допомогати Олександр Андрієвський, який у минулому сезоні прекрасно зарекомендував себе в центрі поля Зорі.

Хто такий новачок Динамо Че Че, і на чию позицію він зазіхатиме

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Динамо

Шахтар: Пятов – Ісмаїлі, Ракицький, Кривцов, Бутко – Степаненко, Майкон – Фернандо, Алан Патрік, Марлос – Мораєс.

Динамо: Бойко – Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора – Сидорчук, Буяльський – Вербіч, Че-Че, Циганков – Бесєдін

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Матчі за Суперкубок України завжди відзначаються динамізмом та емоційністю, а крім того - в них, здебільшого, забивають більше, ніж один гол. У минулому році Шахтар був на голову сильніше Динамо, в якому Олександр Хацкевич ще не встиг розібратися – однак наразі все не так гладко. "Гірники" очевидно переважають киян за якістю та різномаїттям у нападі, але втрати Фреда, Феррейри, Бернарда, а також відсутність Тайсона – це дуже серйозна проблема. Новачки ж у Шахтаря занадто молоді для того, щоб відразу потрапити під динамівський танк і зіграти прекрасно.

Динамо Київ – фаворит матчу за Суперкубок України-2018 проти Шахтаря

Олександр Хацкевич знаходиться у більш вигідній ситуації. Він має зіграну основу, перевірену топ-матчами, а його новачки більш досвідчені. Так, в нього менш якісний форвард, однак в системі гри Динамо Бєсєдін виглядає "в тему" – він дуже багато бігає і працює на команду. Як показав останній чемпіонат світу, саме такі нападники приносять більше користі.

Фонсека: Динамо змусить нас працювати ще більше

Крім того, Динамо більше потрібний цей матч. Киянам дуже скоро стартувати у Лізі чемпіонів, тому грати на повну потужність треба починати просто зараз. Саме тому у перемогу Динамо віриться більше.

Михайло Юхименко, Футбол 24