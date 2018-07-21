Шахтер – Динамо: "горняки" заложили новую традицию, прибыв на матч в элегантных костюмах

Шахтер входит в новый сезон в новом образе. "Горняки" отправились на матч за Суперкубок Украины-2018 против Динамо в изысканных костюмах.

Делегация Шахтера вчера вечером прибыла в Одессу на поединок за Суперкубок Украины-2018 против Динамо. Впервые на матч внутреннего турнира игроки и тренеры Шахтера отправились в деловых костюмах, информирует официальный сайт клуба.

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Деловой стиль "горняков" дополнили элегантные белые кроссовки. К слову, на матч против Динамо Паулу Фонсека взял 25 футболистов.

Напомним, матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо начнется в Одессе на стадионе Черноморец в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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