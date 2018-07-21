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Шахтер – Динамо: "горняки" заложили новую традицию, прибыв на матч в элегантных костюмах

10:13 94 Читати українською
Шахтер – Динамо: "горняки" заложили новую традицию, прибыв на матч в элегантных костюмах
Шахтер диктует моду / фото: ФК Шахтер

Шахтер входит в новый сезон в новом образе. "Горняки" отправились на матч за Суперкубок Украины-2018 против Динамо в изысканных костюмах.

Делегация Шахтера вчера вечером прибыла в Одессу на поединок за Суперкубок Украины-2018 против Динамо. Впервые на матч внутреннего турнира игроки и тренеры Шахтера отправились в деловых костюмах, информирует официальный сайт клуба.

Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины

Деловой стиль "горняков" дополнили элегантные белые кроссовки. К слову, на матч против Динамо Паулу Фонсека взял 25 футболистов.

Напомним, матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо начнется в Одессе на стадионе Черноморец в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок Украины-2018

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
9
час
:
26
мин
Динамо Киев
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