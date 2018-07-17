Шахтар – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок України-2018

Матч за Суперкубок України-2018 Шахтар – Динамо відбудеться в Одесі 21 липня. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 21 липня в Одесі на стадіоні Чорноморець. Початок гри – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Стала відома дата проведення матчу Динамо – Шахтар у рамках 3 туру УПЛ

Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на матч:

Авторитетна букмекерська контора Bwin вважає, що фаворитом поєдинком є Шахтар. Перемога "гірників" в основний час оцінюються коефіцієнтом 2.25, а коефіцієнт на тріумф Динамо складає 3.00.

На перемогу Шахтаря за підсумками серії післяматчевих пенальті коефіцієнт 1.60, на киян – 2.20.

Вітчизняна компанія Фаворит дає схожі коефіцієнти. Перемога Шахтаря в основний час оцінюється в 2.15, Динамо – 3.00. За підсумками серії пенальті на Шахтар пропонують коефіцієнт 1.63, на Динамо – 2.29.

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Нагадаємо, в сезоні 2017/18 Шахтар став чемпіоном України та здобув національний Кубок. Динамо вдовольнилось другим місцем в УПЛ та фіналом Кубка. У Суперкубку України Динамо та Шахтар провели між собою вже 10 матчів, у яких здобули по 5 перемог.

Всього ж у Шахтаря 8 перемог в Суперкубку України, у Динамо – 6.