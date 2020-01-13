Шахтар може взяти на перший збір Вакулу та Кирюханцева

Донецький Шахтар готується розпочати підготовку до другої половини сезону. Команда Луїша Каштру вийде з відпустки 16 січня.

Захисник Маріуполя Ігор Кирюханцев і півзахисник азовців Владислав Вакула можуть полетіти на тренувальний збір разом із Шахтарем, повідомляє Zbirna.com. Обидва виконавці належать "гірникам".

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Вакула став гравцем донеччан в серпні минулого року. Передбачалося, що його оренда в Маріуполі буде розрахована до кінця сезону.

Кирюханцев також виступає за азовців на правах оренди. За інформацією джерела, за підсумками зимових зборів Шахтар прийме рішення, де гравець продовжить кар'єру.

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Додамо, що в активі Вакули 15 матчів в цьому сезоні УПЛ, в яких він забив 3 голи і віддав 1 асист. У Кирюханцева 14 матчів і 2 голи.