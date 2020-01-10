Шахтар проведе спаринг з лідером чемпіонату Словенії

Став відомий один із суперників донецького Шахтаря на зимових зборах.

Чинний чемпіон України проведе спаринг з лідером поточного чемпіонату Словенії, Олімпією із Любляни, інформує офіційний сайт словенського клубу. Матч відбудеться 8 лютого в турецькому Белеку.

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Нагадаємо, що під час зимових зборів Шахтар планує провести 6 спарингів. Імена інших п'яти суперників донеччан поки що не повідомлялись.

До слова, свій перший офіційний матч у 2020 році "гірники" проведуть 20 лютого у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Суперником українського клубу буде Бенфіка.

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