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Шахтер может взять на первый сбор Вакулу и Кирюханцева

13 января 12:51 219 Читати українською
Шахтер может взять на первый сбор Вакулу и Кирюханцева
Владислав Вакула / фото: Шахтер

Донецкий Шахтер готовится начать подготовку ко второй половине сезона. Команда Луиша Каштру выйдет из отпуска 16 января.

Защитник Мариуполя Игорь Кирюханцев и полузащитник азовцев Владислав Вакула могут полететь на тренировочный сбор вместе с Шахтером, сообщает Zbirna.com. Оба исполнителя принадлежат "горнякам".

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Вакула стал игроком дончан в августе прошлого года. Предполагалось, что его аренда в Мариуполе будет рассчитана до конца сезона.

Кирюханцев также выступает за азовцев на правах аренды. По информации источника, по итогам зимних сборов Шахтер примет решение, где игрок продолжит карьеру.

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Добавим, что в активе Вакулы 15 матчей в этом сезоне УПЛ, в которых он забил 3 гола и отдал 1 ассист. У Кирюханцева 14 матчей и 2 гола.

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Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь Игорь Кирюханцев Игорь Кирюханцев Владислав Вакула Владислав Вакула
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