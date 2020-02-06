Шахтар може віддати Ігнатенка в оренду в Маріуполь

Півзахисник Шахтаря Данило Ігнатенко ненадовго затримається у складі "гірників" після повернення з Ференцвароша.

Данило Ігнатенко продовжить кар'єру в Маріуполі, повідомляє Футбол NEWS.

Ференцварош оголосив про повернення Ігнатенка у Шахтар

Хавбек виступатиме за азовців на правах оренди мінімум до літа 2020 року. Контракт підпишуть найближчим часом. Додамо, що Ігнатенко вже взяв участь в товариському матчі маріупольського клубу на турецькому зборі.

Нагадаємо, півзахисник виступав за Ференцварош з літа 2019 року та провів 13 матчів і забив 1 гол в поточному сезоні чемпіонату Угорщини. 31 січня Ігнатенко достроково повернувся в Шахтар з оренди у Ференцвароші.

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