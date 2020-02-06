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Шахтер может отдать Игнатенко в аренду в Мариуполь

16:43 34 Читати українською
Шахтер может отдать Игнатенко в аренду в Мариуполь
Даниил Игнатенко / фото ФК Ференцварош

Полузащитник Шахтера Даниил Игнатенко ненадолго задержится в составе "горняков" после возвращения из Ференцвароша.

Даниил Игнатенко продолжит карьеру в Мариуполе, сообщает Футбол NEWS.

Ференцварош объявил о возвращении Игнатенко в Шахтер

Хавбек выступать за азовцев на правах аренды минимум до лета 2020 года. Контракт подпишут в ближайшее время. Добавим, что Игнатенко уже принял участие в товарищеском матче мариупольского клуба на турецком сборе.

Напомним, полузащитник выступал за Ференцварош с лета 2019 и провел 13 матчей и забил 1 гол в текущем сезоне чемпионата Венгрии. 31 января Игнатенко досрочно вернулся в Шахтер из аренды в Ференцвароше.

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