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Ференцварош оголосив про повернення Ігнатенка у Шахтар

19:04 537 Читать на русском
Ференцварош оголосив про повернення Ігнатенка у Шахтар
Данило Ігнатенко /ФК Ференцварош

Клуб зі столиці Угорщини попрощався з українським хавбеком Данилом Ігнатенком.

Чинний чемпіон Угорщини прийняв рішення перервати орендну угоду з донецьким Шахтарем щодо хавбека Данила Ігнатенка, інформує офіційний сайт Ференцвароша. 22-річний футболіст повернеться в український клуб.

Передумови для повернення Реброва в Динамо є, адже Михайличенко більше менеджер, аніж тренер, – скаут

Зазначимо, що в поточному сезоні Ігнатенко зіграв за Ференцварош 23 матчі у всіх турнірах і забив 1 гол. В УПЛ він виступав за запорізький Металург і Маріуполь.

До слова, наразі команда Сергія Реброва впевнено лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини – Ференцварош на 6 очок випереджає Фехервар і має гру в запасі.

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