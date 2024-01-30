"Гірники" рік тому відпустили українського вінгера до лондонського клубу за 70 мільйонів євро. Ще 30 млн Шахтар отримає у вигляді бонусів, але для цього мають бути дотримані певні умови.

"Мудрик зможе стати видатною зіркою": британський експерт захистив українця, давши фанатам Челсі важливу пораду

Журналіст The Athletic Ліам Твоумі пояснив схему виплати бонусів. Челсі перераховуватиме по 5 мільйонів євро за кожну перемогу в чемпіонаті Англії або Лізі чемпіонів. Таким чином Шахтар зможе отримати всю суму тільки у тому випадку, якщо лондонці завоюють шість трофеїв у найближчі роки.

Наразі Челсі перебуває на дев'ятому місці у турнірній таблиці АПЛ й не бере участі в єврокубках. Михайло Мудрик у поточному сезоні зіграв за "синіх" у 23 матчах. В активі українця чотири голи та дві результативні передачі.

"Бразильські іграшки Ахметова" чи необхідність для Ліги чемпіонів – як оцінити коштовні трансфери Шахтаря під час війни