Шахтар має обмаль шансів отримати за Мудрика 100 млн – в Англії розкрили деталі угоди
Шахтар, схоже, довго чекатиме виплат бонусів за Михайла Мудрика через результати Челсі.
"Гірники" рік тому відпустили українського вінгера до лондонського клубу за 70 мільйонів євро. Ще 30 млн Шахтар отримає у вигляді бонусів, але для цього мають бути дотримані певні умови.
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Журналіст The Athletic Ліам Твоумі пояснив схему виплати бонусів. Челсі перераховуватиме по 5 мільйонів євро за кожну перемогу в чемпіонаті Англії або Лізі чемпіонів. Таким чином Шахтар зможе отримати всю суму тільки у тому випадку, якщо лондонці завоюють шість трофеїв у найближчі роки.
Наразі Челсі перебуває на дев'ятому місці у турнірній таблиці АПЛ й не бере участі в єврокубках. Михайло Мудрик у поточному сезоні зіграв за "синіх" у 23 матчах. В активі українця чотири голи та дві результативні передачі.
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