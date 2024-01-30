"Горняки" отпустили украинского вингера в лондонский клуб за 70 миллионов евро. Еще 30 млн Шахтер получит в виде бонусов, но для этого должны быть соблюдены определенные условия.

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Журналист The Athletic Лиам Твоуми объяснил схему выплаты бонусов. Челси будет перечислять по 5 миллионов евро за каждую победу в чемпионате Англии или Лиге чемпионов. Таким образом Шахтер сможет получить всю сумму только в том случае, если лондонцы завоюют шесть трофеев в ближайшие годы.

Сейчас Челси находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ и не участвует в еврокубках. Михаил Мудрик в текущем сезоне сыграл за "синих" в 23 матчах. В активе украинца четыре гола и две результативные передачи.

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