Півзахисник Шахтаря Майкон, який перебрався до Корінтіанса на правах оренди, може заверршити співпрацю з донецьким клубом.

Шахтар підтримує контакти з португальськими, італійськими та англійськими клубами стосовно можливого продажу Майкона, повідомляє Sport.ua.

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Найбільш ймовірним новим місцем роботи бразильця є Бенфіка, яка цього літа плідно працювала з "гірниками" щодо переходу Давіда Нереса. Якщо Шахтарю вдасться домовитись про відступні, то клуб розірве оренду гравця у Корінтіансі. Сам хавбек, як очікується, погодиться на такий перехід, оскільки у Бразилії він погодився на зменшення зарплати.

Додамо, що Шахтар у 2018 році виклав за Майкона 6,6 млн євро. За цей час бразилець зіграв у 98 поєдинках, у яких записав до свого активу 8 голів та 9 асистів.

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