Шахтар приймає Маккабі Тель-Авів у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Маккабі Тель-Авів на Футбол 24, стартує о 19:55. Дивитися зустріч онлайн можна на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за наявності відповідної підписки. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на каналі "Футбол 1" (початок – о 19:50). "Гірники" – очевидний фаворит двоматчевого протистояння після переконливої перемоги в гостях (2:0). Утім, Маккабі не варто недооцінювати. Команда Патріка ван Леувена демонструє чудову форму в чемпіонаті Ізраїілю (10 перемог в 11-ти матчах). Шахтар на вихідних з проблемами і пенальті обіграв передостанню команду УПЛ. Травмований Степаненко не потрапив навіть у заявку.

Шахтар – Маккабі Тель-Авів: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Cклади команд:

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко – Патрік, Майкон – Соломон, Марлос, Тайсон – Мораєс

Запасні: Пятов, Шевченко, Корнієнко, Бондар, Хочолава, Болбат, Антоніо, Коноплянка, Тете, Судаков, Мудрик, Фернандо

Маккабі: Тененбаум – Жеральдеш, Ернандес, Тібі, Саборіт – Дор Перетц, Гласер, Голаса – Озез, Пешіч, Бен-Хаїм

Запасні: Даніель Перетц, Балтакса, Блекмен, Шехтер, Бітон, Єйні, Рікан, Давідзаде, Альмог, Канділь, Півен, Герреро