Шахтар – Маккабі Т-А – відео довгоочікуваного гола Мораєса
21:38 - Читать на русском
Шахтар перемагає Маккабі у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео гола Мораєса у матчі Шахтар – Маккабі на Футбол 24.
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В середині другої половини Шахтар заробив право на пенальті. Тете прокинув м'яч повз Бен-Хаїма та підставився під суперника, який зніс бразильця у штрафному майданчику.
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Пробивати пенальті взявся Жуніор Мораєс, який потужно пробив у кут воріт, не залишивши голкіперу шансів.
Зазначимо, що нападник відзначився вперше аж з 8 листопада – тоді Мораєс забив у ворота київського Динамо.
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