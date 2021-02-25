Шахтер принимает Маккаби Тель-Авив в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Маккаби Тель-Авив на Футбол 24 стартует в 19:55. Смотреть встреча онлайн можно на oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) при наличии соответствующей подписки. Кроме этого, прямая трансляция состоится на канале "Футбол 1" (начало – в 19:50). "Горняки" – очевидный фаворит двухматчевого противостояния после убедительной победы в гостях (2 0). Впрочем, Маккаби не стоит недооценивать. Команда Патрика ван Леувена демонстрирует великолепную форму в чемпионате Израиилю (10 побед в 11 матчах). Шахтер на выходных с проблемами и пенальти обыграл предпоследнюю команду УПЛ. Травмированный Степаненко не попал даже в заявку.

Шахтер с проблемами и пенальти обыграл предпоследнюю команду УПЛ, догнав Динамо

Состав команд:

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко – Патрик, Майкон – Соломон, Марлос, Тайсон – Мораес

Запасные: Пятов, Шевченко, Корниенко, Бондарь, Хочолава, Болбат, Антонио, Коноплянка, Тете, Судаков, Мудрик, Фернандо

Маккаби: Тененбаум – Жеральдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит – Перетц, Гласер, Голаса – Озез, Пешич, Бен-Хаим

Запасные: Даниэль Перетц, Балтакса, Блэкмен, Шехтер, Битон, Йейни, Рикан, Давидзаде, Альмог, Кандиль, Пивен, Герреро